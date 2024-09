Giancarlo Siani | La voce spezzata della verità che continua a risuonare

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024): Un simbolo di giustizia e coraggio inossidabile. Oggi si commemora una figura rappresentativa nella lotta alla criminalità Il 23 settembre 1985, Napoli fu teatro di un evento che avrebbe segnato per sempre la storia del giornalismo e la lotta alla criminalità organizzata., giovane cronista del quotidiano “Il Mattino”, venne brutalmente assassinato sotto casa sua, nel quartiere Vomero, mentre era a bordosua auto. Aveva solo 26 anni, ma la sua determinazione nel raccontare lalo aveva già reso un bersaglio per la camorra.non era un eroe per scelta, ma un giornalista che credeva profondamente nel potereparola. Le sue inchieste, condotte con passione e scrupolosità, rivelavano i legami tra la camorra e il mondo politico, sfidando apertamente il sistema di potere che soffocava la città.