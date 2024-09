Genitori e figli rapporti degni di un thriller

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano, 22 settembre 2024 Fin dove ci si può spingere per salvare uno? «La relazioneale è uno dei pochi casi (forse l’unico?) in cui una persona morirebbe volontariamente, e senza pensarci, per un’altra» dice Gillian McAllister, scrittrice britannica da milioni di copie vendute, già finalista ai National Book Awards. È proprio su questo tema che McAllister torna con il suo ultimoad altissima tensione, Solo un’altra persona scomparsa (Fazi editore, settembre 2024, traduzione di Sabina Terziani). La protagonista, Julia, è un’ispettrice di polizia con una irreprensibile dedizione al lavoro, unaa adolescente e un matrimonio in crisi. Condizione che rispecchia quella di molte donne di oggi, alle prese con il delicato equilibrio tra carriera e famiglia.