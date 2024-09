Copertura e ripartenze E’ la formula di Bisoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) La priorità era rimettere un po’ a posto le cose. E, per farlo, l’unica modalità d’azione era ottenere una vittoria. Il Modena l’ha fatto con quelle due o tre prerogative che piacciono al suo allenatore: il cinismo, l’attenzione e la fisicità. In particolare, quest’ultima, non passa in secondo piano perché i canarini erano apparsi piuttosto leggeri nelle primissime uscite sulle cosiddette seconde palle e sui contrasti che spesso hanno poi premiato gli avversari e hanno innescato alcuni dei gol incassati. Senza voler esaltare troppo (l’avversario era insidioso ma non insormontabile) ripartire da qui può essere davvero la strada. L’attacco non ha bisogno di chissà quali indicazioni, ma solo di essere "educato" sulla fase difensiva. Palumbo l’ha fatta, Bozhanaj sembra predisposto.