Cooper Koch di Monster | Sono gay le discriminazioni a Hollywood

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 23 settembre 2024) Molti hanno conosciutocons: The Lyle and Erik Menendez Story, in realtà il 28enne ha già lavorato a lungo come modello e negli ultimi due anni ha recitato in They/Them e Swallowed.(che nei giorni scorsi ha incontrato i fratelli Menendez) in un recente intervista ha rivelato com’è stata la sua esperienza da attore gay aded ha spiegato che ha dovuto affrontare anche delledovute al suo orientamento. Per fortuna il ragazzone ha trovato sulla sua strada Ryan Murphy, perché con questo nuovo progetto quasi certamente la sua carriera prenderà una svolta. Episode 5 ofs: The Lyle and Erik Menendez Story is a 34 minute single shot that you can’t look away from. With breathtaking performances fromand Ari Graynor. Directed by Michael Uppendahl. pic.twitter.