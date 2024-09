Com' è Fino alla fine il nuovo film di Gabriele Muccino che arriva in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) A distanza di un anno esatto dall'uscita dell'ultimo spasmodico episodio di A casa tutti bene,tornaribalta con unprogetto di respiro internazionale,. Il noto cineastano rompe così la tradizione, scegliendo di raccontare una storia alquanto fuori dalle sue corde. Almeno da quelle sino a questo momento mostrate. E, per l'occasione, la diciannovesima edizione delladeldilo sceglie come titolo da proporre nella sezione Grand Public. Chi vorrà quindi avere un assaggio, prima della data ufficiale di uscita nelle sale - il 31 ottobre 2024 - potrà farlo in una delle cornici più magiche ed emozionanti della Capitale: l'Auditorium Parco della Musica.