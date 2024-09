Calciomercato Udinese parla il DT Gianluca Nani | ecco come i friulani hanno lavorato in estate

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) La sconfitta subita ieri per mano della Roma di certo non cancella e non può cancellare l’ottimo avvio in campionato dell’. Anche perché la dirigenza friulana è sempre stata chiara: l’obiettivo è la salvezza, ovviamente con la speranza di raggiungerla il prima possibile. Detto questo, se l’inizio di stagione dei bianconeri è stato così di alto livello, la motivazione risiede nel mercato svolto in. Mosse oculate, senza stare ad aspettare o inseguire nessuno ma sapendo sempre trarre il meglio da ogni situazione. Arne è stato direttamente il direttore tecnicoai microfoni della testata TV Play. Ha svelato tanti retroscena, i motivi per cui determinate trattative non si sono svolte e chi invece non è mai stato in vendita.dunqueè andato ilestivo dell’