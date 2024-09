Bundesliga quarta giornata | Bayern a valanga Boniface salva Xabi Alonso male il Dortmund

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) KEVIN BERTONI Milano, 23 settembre 2024 -dicon ilMonaco che, trascinato da un super Michael Olise, cala la manita in casa del Werder Brema. Mentre il Borussiacrolla contro lo Stoccarda: 5-1 il fischio finale, annichiliti i ragazzi di Nuri Sahin. Si segna tanto nel quarto turno di Bundes: ne fa tre il Friburgo contro l'Heidenheim con la doppietta di Vincenzo Grifo, tanti gol anche in Ausburg-Mainz con gli ospiti che vincono 2-3. Successo per ilLeverkusen in pieno stile Aspirines: pari 3-3 fino al 93' e poifa impazzire i suoi tifosi mandando ko il Wolfsburg. Ripercorriamo tutte le sfide delladi. Tutte le partite del weekend Si comincia il venerdì con la sfida tra Augsburg e Mainz, vinta dagli ospiti 2-3.