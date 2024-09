Aspetto il sequestro del vaso di rosmarino o del pesce in frollatura La provocazione di Chef Iannotti | norme inutili è tutto fuorilegge

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 23 settembre 2024) «Se vengono i Nas e mi chiedono da dove viene il mio, cosa gli rispondo? Che lo coltivo nel vasetto fuori dalla porta? E se mi trovano unappeso inin una cella ad hoc e certificata, cosa gli dico? Lascio che facciano ilperché non ho il patentino per il foraging, perché non sono agrItirismo e perché ilnon è conservato tragli 0 e 3 gradi e magari è inda due settimane? Poi, dopo le analisi, me lo ridanno: ma in quale stato? e perché devo subire una casa mia?».