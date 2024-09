Artigianato tradizione e slow fashion | Aurora Pistone e un calendario dell’Avvento stile Willy Wonka

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lucca, 23 settembre 2024 – Una tendenza che ha come attori i grandi marchi ma che si sta diffondendo anche nei piccoli produttori. Un ritorno al passato anche nelle filosofie pubblicitarie, fra memoria e innovazione come la "lettera d'oro" di. Un'idea che arriva da Lucca., "": una filosofia abbracciata dalla lucchese, che ha creato ildell'Avvento con il quale accompagna i clienti in un viaggio di 24 giorni, dove ogni pacchetto racchiude gioielli artigianali che evocano le tradizioni che furono, ma non dimenticano le mode figlie della modernità. “Un ritorno al passato – spiega la- che si coniuga anche nella riproposizione, più moderna, di antiche strategie commerciali. Oggi, per rispondere alla crisi del mercato, anche il ‘piccolo’ produttore deve saper riproporre le ‘abilità’ dei ‘grandi’”.