Arrivano le multe automatiche per gli utenti che usano il pezzotto

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo il controverso – non per il fine, ma per le modalità – primo effetto della piattaforma Piracy Shield, ecco che entro la fine dell’anno si compirà un altro importante passo verso la lotta contro la pirateria. Come annunciato dal Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) Massimiliano Capitanio, è stata trovata l’intesa per il protocollo che – come conseguenza – porterà alla comminazione automatica delleper tutti quegliche utilizzano piattaforme di streaming illegali e anche il cosiddetto “”. LEGGI ANCHE > Come funzionerà (?) Piracy Shield 2.0 Il fine ultimo della legge numero 93 del 2023, dunque, è alle porte. Fino a questo momento, quella norma che ha introdotto l’utilizzo della tanto contestata piattaforma Piracy Shield era stata applicata solamente in parte.