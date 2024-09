Arriva ‘Chemsex’ ecco cosa si nasconde dietro le ‘droghe dello stupro’

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) – Inodore e incolore, il GHB e il GBL sono noti come. Queste sostanze subdole e pericolose inibiscono la capacità di intendere e di volere, cancellando i ricordi di chi le assume. Difficilmente tracciabili, si stanno diffondendo rapidamente in diversi ambienti sociali del nostro paese. Martedì 24 e mercoledì 25 settembre alle 22 su Sky Crime e in streaming su Now, va in onda ‘Chemsex: La droga, una produzione originale Sky Crime realizzata da Darallouche per A+E Networks Italia. Il docu-film esplora la preoccupante diffusione di queste sostanze in Italia, basandosi sulle testimonianze dei giornalisti d’inchiesta Daniele Autieri, Romina Marceca e Carlo Bonini.