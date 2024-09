AEW | El Hijo del Vikingo è pronto al rientro

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lo scorso febbraio, Eldel, uno dei wrestler più in vista in quel periodo, ha riportato un serio infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai ring per più di sei mesi. Il wrestler messicano, in quell’occasione, si ritrovò a dover rendere vacante l’AAA Mega Championship e interrompere anche le sue apparizioni in AEW dove stava conquistando anche il pubblico “mainstream”. Dopo essersi operato e aver iniziato la riabilitazione subito dopo,a tornare sul ring e avrebbe ricevuto l’ok medico per esibirsi. Il report del Wrestling Observer, infatti, dice:“Eldelsta puntando al 27 settembre per il suo ritorno sul ring dopo l’operazione al ginocchio.” La Lucha Libre AAA ha iniziato a reinserirenelle proprie campagne promozionali per l’evento del 29 settembre e il wrestler è previsto anche per 3 date in Spagna a novembre.