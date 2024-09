A Chia il forum nazionale di Confartigianato sull' energia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Transizione energetica, sviluppo sostenibile, sostegno all'autoproduzione e le sfide del futuro: saranno questi i temi al centro della 20/esima edizione della 'Energy and Transition School' diImprese Sostenibili, una tre giorni in programma dal 25 al 27 settembre al centro congressi dell'HotelLaguna (Sud Sardegna), in cui oltre 200 responsabili e operatori dei Consorzi dell'di(Caem, Cenpi, Multi) provenienti da tutta Italia si confronteranno con gli esperti del settore.