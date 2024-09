Sinner l’ha corteggiata per un anno | per lei ha fatto follie

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 22 settembre 2024) Jannikha dovuto sudare per unintero, per potersela finalmente godere: haun’eccezione. Nessuno baderebbe a spese, con un conto in banca come il suo. Potenzialmente potrebbe permettersi qualunque cosa, ma Janniknon è uno di quei tipi che spendono e spandono senza remore. Ha più volte confessato, anzi, di essere parsimonioso e di non essere, di contro, un grande amante delle spese folli e non necessarie. Janniknon ha badato a spese (LaPresse) – Ilveggente.itNon molto tempo fa ha raccontato, a supporto di ciò, di non prediligere mai, al ristorante, i piatti più costosi. Preferisce accontentarsi della pasta al pomodoro, piuttosto che sperperare il denaro che ha guadagnato lavorando sodo e privandosi degli affetti e del tempo libero.