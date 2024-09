Quote sui diritti tv a Gravina? Da Floridi dichiarazioni calunniose | il presidente Figc annuncia querela contro l’uomo di Lotito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Ildella Federcalcio Gabrieleha dato mandato ai suoi avvocati per “agire nelle sedi giudiziarie competenti” dopo che oggi il Fatto Quotidiano ha raccontato del contenuto della testimonianza agli atti dell’inchiesta della Procura di Perugia di Emanuele, esperto di marketing, prima collaboratore e amico die poi diventato uomo di fiducia di Claudioaccusa senza particolari giri di parole: “Avrebbe dovuto incassare una percentuale” sulla cessione deitv della Lega Pro, dice ai pm, e questa cifra “gli doveva essere versata da Bogarelli () ovviamente non in modo formale”.