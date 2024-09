Qashqai all’assalto di un altro record

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Nissan ha portato al Salone di Torino la nuova versione della sua auto più iconica:. Nato nel 2007 e giunto alla sua terza generazione,ha inventato il segmento dei crossover e detienedi vendite che è pronto a rinnovare: 4 milioni di unità nel mondo, 416 mila in Italia, un primato ribadito nel 2023. La nuova versione mantiene inalterato il prezzo (il listino parte da 31.570 euro) ma si arricchisce di preziosi contenuti. Il look esterno è decisamente più aggressivo con marcata impronta sportiva, frontale ridisegnato e nuovi gruppi ottici. Nuovi anche gli interni con materiali di qualità superiore e finiture di pregio. Più completi e reattivi i sistemi di assistenza alla guida. Grande successo per la versione ibrida e-Power con il motore a benzina che fornisce energia all’elettrico e consente percorreenze fino a 1000 km.