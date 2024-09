Niky Savage e Tony Effe si sono visti dopo i dissing | com’è finita tra i due

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 22 settembre 2024)la catfight tra Fedez,? A tarallucci e vino. Se Fedez ha rilasciato un singolo d’amore, gli altri due sembra si sianoin privato e abbiano chiarito lontani dai loro microfoni (le nostre orecchie ringraziano, la nostra fame di trash meno). Sabato notteha fatto una serata a Roma e nel locale pare ci siano stati dei cori contro di lui (forse dai fan di).però in una serie di storie Instagram ha spiegato che lui e il collega hanno chiarito in privato e che ‘chi doveva chiedere scusa ha chiesto scusa’.che dice che lui ehanno risolto in privato come avete osato non renderci partecipi — Mí (@mixloueh) September 22, 2024sulla faida con: “Basta fare i mocciosi, io e il tipo abbiamo chiarito da uomini”.