Molfetta rissa in un locale notturno finisce in sparatoria | muore una 19enne Tra i feriti anche il nipote del boss Palermiti

(Di domenica 22 settembre 2024) Una ragazza morta per «shock emorragico» e quattro. È questo il bilancio dellascoppiata nella notte di oggi, 22 settembre, durante una lite tra rampolli di due clan rivali mentre era con amici nel Bahia Beach di, in provincia di Bari. Antonia Lopez, questo il suo nome, di 19 anni è deceduta dopo essere stata ferita da «numerosi» colpi di arma da fuoco esplosi durante una lite nelnel nord Barese. Le ferite sul suo corpo sarebbero diverse e concentrate per lo più sul tronco. Quella mortale che ha provocato una forte perdita di sangue, sarebbe dovuta a un proiettile che l’ha centrata alla spalla con conseguente rottura di alcuni vasi sanguigni afferenti alla aorta. Altre lesioni, invece, sarebbero state provocate dai cosiddetti proiettili secondari, ovvero da frammenti di pallottole.