Juric parte alla grande nel caos dell' Olimpico | la Roma travolge l' Udinese con un tris

(Di domenica 22 settembre 2024) Laprova a spegnere il fuoco degli ultimi giorni acceso dall'esonero di Daniele De Rossi, centrando il primo successo stagionale sotto la guida del neo arrivato Ivan. All', tra molti fischi ed una contestazione pacifica (scioperoa Curva Sud per mezz'ora), i giallorossi travolgono l'3-0 nella quinta giornata di Serie A: decidono il secondo gol consecutivo di Dovbyk, il rigore di Dybala e il primo sigillonista di Baldanzi. Il tutto nel giornoe clamorose dimissioni di Lina Souloukou, ormai ex ad giallorossa finita nel mirinoa tifoseria e sotto sorveglianza dopo l'esonero di "Capitan Futuro". In virtùa vittoria la formazione capitolina sale a 6 punti, mentre i bianconeri, in vettaclassifica prima di questa giornata, restano al secondo posto a quota 10 con il Napoli, entrambi scavalcati a 11 dal Torino.