Inizia l’autunno | cos’è l’equinozio di settembre e quando avviene

(Di domenica 22 settembre 2024) Le temperature più frizzanti, che rendono necessario coprirsi maggiormente al mattino e alla sera, indicano che l’estate è ormai terminata. Il momento astronomico esatto in cui comincerà2024 è domenica 22alle 14.45,cade. Il circolo di illuminazione (cioè la linea immaginaria che divide la metà del globo terrestre illuminata da quella che rimane al buio) passa esattamente per i due Poli. Negli equinozi, in tutti i luoghi della Terra la giornata è scandita da 12 ore di luce e 12 ore di buio. Avverrà nello stesso momento per tutto l’emisfero boreale, cioè quello in cui sono collocate anche l’Europa e l’Italia. In contemporanea, nell’emisfero sud, ovvero australe, inizierà la primavera. Il termine “equinozio” deriva dal latino “aequinoctium”: è composto dalle parole “aequus”, che significa “uguale”, e “nox”, cioè “notte”.