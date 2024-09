In biblioteca anche di domenica | Per Busto Arsizio una svolta epocale Il debutto è il 6 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024)(Varese), 22 settembre 2024 – Daad aprile lacomunale Roggia sarà aperta al pubblicola, dalle 14 alle 18.30. In particolare saranno a disposizione la Sala Monaco e la Sala Ragazzi con tutti i servizi attivi abitualmente. Si parte il 6. “È unaper la città, un obiettivo su cui stiamo lavorando da anni, rallentato un po’ nel periodo del Covid, ma che non abbiamo mai perso di vista e che coincide con un bisogno reale della popolazione – afferma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli – Un risultato che la città attende da anni e che non sarebbe stato possibile senza la disponibilità del personale, che ringrazio per aver colto che attraverso questo servizio passa il bene della città. L’aperturale porterà nuovi utenti, per ora la prevediamo fino ad aprile perché con la bella stagione le esigenze cambiano”.