Il clarinetto sarà il protagonista assoluto del concerto di domani al teatro Galli

(Di domenica 22 settembre 2024) La grande musica classica torna a riempire ilcon la Sagra Malatestiana.alle 21 nella Sala Ressi ilindiscussoildi Claudio Conti suonato nel Quintetto pere archi in si minore op. 115 di Johannes Brahms e il Quintetto pere archi op. 30 di Paul Hindemith. Con il clarinettista Conti ci saranno Maurizio Sciarretta e Simona Cavuoto al violino, Thomas Cavuoto alla viola e Francesco Stefanelli al violoncello. Il quintetto di Brahms, composto nell’ultimo periodo della sua vita, è spesso interpretato in una chiave nostalgica. "Immagini del passato, con gioie e dolori, aneliti e speranze, passano davanti all’anziano maestro, che le esprime in suoni delicatamente sobri e malinconici", osserva lo studioso Karl Geiringer.