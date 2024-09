I candidati della Lega | Buda e Catalano saranno i nostri centravanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Con la firma sull’accettazionecandidatura, avvenuta ieri mattina nella sedea Forlì, si ufficializza la discesa in campo per il prossimo consiglio regionale di Simonae Marco. "I primi tre nomi usciti,, insieme a quello di Ombretta Farneti, esponente di livellonel cesenate – afferma un soddisfatto segretarioRomagna, Jacopo Morrone –, sono diforti, accreditati e competenti. Tredi una squadra da serie A". Simona, 47enne imprenditrice, è da poco stata confermata come presidente di Alea Ambiente, mentre nella recente tornata elettorale delle amministrative aveva guidato la campagna elettorale del partito di Matteo Salvini. Marco, 53enne avvocato, è stato assessore all’agricoltura e al Pnrrpassata amministrazione, sempre guidata da Gian Luca Zattini.