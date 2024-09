Federico Palmaroli il fenomeno social Le più belle frasi di Osho al Teatro del Lido di Ostia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) Aldeldiall’interno della III° edizione de LE CITTA’ POSSIBILI 2024 spazio alle Intel-Letture conL’ideatore del“Le piùdi” incontra il pubblico e presenta l’ultimo libro “Er pugno se fa co la destra o co la sinistra?” 30 settembre 2024, h. 19.00 -deldi, Via delle Sirene, 22 - 00121di(RM) Ingresso gratuito con prenotazione L’associazione Valdradatorna con la III° edizione de “Le città possibili”, rassegna multidisciplinare che raccoglie eventi artistici, spettacoli dal vivo, musica e talk, aldele nelle strade di, Acilia, Dragona e Dragoncello, per riportare l’arte nell’hinterland della capitale.