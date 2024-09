Controlli a tappeto Multati un ubriaco e sedici automobilisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Gli agenti della polizia locale di Seveso continuano a presidiare il territorio con un progetto finanziato da Regione Lombardia. Nell’ambito del progetto Smart gli agenti delle diverse stazioni di polizia locale hanno messo a segno in modo capillare deistraordinari del territorio. A Seveso sono stati impegnati sei agenti, ed è stato realizzato un controllo di un bar al quale è stata applicata una sanzione amministrativa per un‘inosservanza burocratica.anche nella stazione ferroviaria di Seveso, dove sono stati contestati quattro verbali, di cui tre per violazione dell’ordinanza sull’alcol e uno per ubriachezza manifesta e notificato un ordine di allontanamento. Non solo. In via Colombo e corso Isonzo sono state controllate 35 auto, i cui conducenti sono stati sottoposti ad alcoltest.