Bundesliga 2024 2025 | il Borussia Dortmund crolla sul campo dello Stoccarda finisce 5-1

(Di domenica 22 settembre 2024) Losi conferma la bestia nera dele, dopo le due vittorie della scorsa stagione, conquista i tre punti anche nel match valido per la quarta giornata della. Alla MHPArena è un assolo della squadra di casa, che sblocca la gara dopo appena 4 minuti con Undav e trova il raddoppio al 21? con Demirovic. Nella ripresa è Millot a calare il tris al 62?, mentre gli uomini di Sahin riescono ad accorciare le distanze a un quarto d’ora dal 90? con il grande ex, Serhou Guirassy. Partita finita? No, perché lodilaga nel finale. All’80 cala il poker con El Bilal Touré, mentre al 90+1? sigla il quinto gol con Undav, il quale trova la doppietta personale e fissa il punteggio sul 5-1.