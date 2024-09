A Misano Bagnaia cade e si allontana di nuovo da Martin Vince Bastianini

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2024) Domenica da dimenticare per. Partito in pole nella gara di, è stato sorpassato sia dache da. A sei giri dalla fine scivola elottano per la vittoria: all’ultimo giro l’italiano fa un sorpasso al limite sullo spagnolo e porta la vittoria a casa. Marquez terzo. Ora traci sono 24 punti di distanza nella classifica del mondiale. Con questa vittoria (la centesima per loro) la Ducatimatematicamente il mondiale costruttori. L’intervista dia Sportweek Peccoè a sette punti di distanza da Jorge, leader del mondiale in MotoGp. A SportWeek il campione del mondo in carica parla della seconda gara ae della scelta di non attaccare Marquez due settimane fa.