?? Schedina pronta Ligue 1 | le scommesse di domenica 22 settembre

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di domenica 22 settembre 2024) Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto Invia La tua Email è al 100% salva da qualsiasi Spam Continuando accetto Termini e Condizioni & Privacy Policy La1 regala una giornata di grande calcio con 5 sfide mozzafiato in programma il 22. Abbiamo selezionato i migliori pronostici per aiutarti a costruire la tua scommessa vincente. Preparati per unadi spettacolo e emozioni, segui i nostri consigli per puntare al successo!1 Di seguito i nostri consigli e pronostici per questa nuovadi grande calcio francese. Monaco vs Le Havre – Ore 15:00 Pronostico: 1Quota: 1.40 Il Monaco è determinato a consolidare la sua posizione tra le prime squadre della1 e parte favorito contro il Le Havre.