? Manchester City-Arsenal il Pronostico | probabili formazioni e marcatori

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di domenica 22 settembre 2024) L’epico duello tratorna alla ribalta! La quinta giornata di Premier League ci regala uno scontro da brivido: i campioni in carica delcontro i vicecampioni dell’di Mikel Arteta. Domenica, alle 17:30 all’Etihad Stadium, ci aspetta una battaglia decisiva per le sorti del campionato. Pronto a scommettere? Ecco tutti i pronostici e le quote dei migliori bookmaker! Analisi Match:Al quinto appuntamento stagionale,arrivano rispettivamente da prima e seconda posizione, con soli due punti di differenza. Anche se siamo solo all’inizio del campionato, questo match potrebbe già dare una direzione alla corsa per il titolo! Ilè partito a razzo in Premier League, con quattro vittorie su quattro e la voglia di proseguire la striscia positiva.