Vimercate rapinatore tradito dal gps del cellulare appena rubato

(Di sabato 21 settembre 2024)(Monza Brianza), 21 settembre 2024 – Non sempre le ciambelle escono col buco. A volte si fugge, si riescono a seminare gli inseguitori, ma ci si scorda di essere con une che basta il suo segnale gps per farsi rintracciare. Non l’ha fatta franca un 37enne di origine marocchina,seriale e ladro incallito. Nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri del Nucleo Radiomobile dilo hanno arrestato in flagrante per il reato di rapina aggravata continuata. Senza fissa dimora e già sul libretto nero alle forze dell’ordine, è stato ritenuto responsabile di aver compiuto cinque rapine, di cui quattro andate per così dire a buon fine e una solo tentata.