Verso Inter-Milan Paulo Fonseca | noi grande squadra? Ancora no ma dal mercato…

(Di sabato 21 settembre 2024)fa il punto della situazione in conferenza stampa: le parole sullae sul mercato Le parole del tecnicoche alla vigilia del derby contro l’prova a ristabilire la calma e l’ordine in conferenza stampa. L’ex allenatore di Lille e Roma è contento dellache ha trovato dopo la fine del mercato estivo. Ritiene di aver ricevuto dal mercato tutto ciò che aveva studiato e preparato, anche insieme alla società. Manca sicuramente la continuità e poi l’ammissione: non siamounafortissima, al momento, ma ci si può arrivare. Queste le parole del mister: Ho ricevuto quello che abbiamo preparato e studiato per formare unafortissima.