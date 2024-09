Ultime Notizie Roma del 21-09-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con l’informazione le principalidall’Italia e dal mondo in apertura l’alluvione in emilia-gna mille gli sfollati richiesto lo stato di emergenza Erano passati solo 16 mesi dall’ultima tremenda alluvione che aveva messo in ginocchio le marche e l’Emiliagna è bene nelle48 ore la pioggia che supera i 350 mm con picchi massimi in emilia-gna nella zona tra Ravenna e Brisighella 4 Immagini interessati nei territori tra Bologna e Ravenna Forlì Cesena contagi Nazioni oltre un migliaio dicevamo le persone evacuate cui 800 solo nel Ravennate solo i primi effetti della pesante ondata di maltempo causata dagli effetti del citone voli che arrivato in ti ha battuto con particolare violenza sullagna nel bolognese confermata anche per oggi venerdì 20 ...