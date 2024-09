Trasferta vietata Carotenuto M5S | Piantedosi chiarisca divieto tifosi Napoli a Torino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Il parere del Comitato per la Sicurezza sulla partita Juventus-di questa sera è quanto meno tardivo. Anche se rientra pienamente nelle proprie competenze, è assurdo che si vieti unaa migliaia di persone a poche ore dall'inizio del match. Cittadini e famiglie che magari da tempo avevano prenotato spostamenti e alberghi per seguire la propria squadra del cuore e che, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno alcuna responsabilità rispetto ai possibili problemi di ordine pubblico legati alle precedenti manifestazioni sportive. Sarebbe potuta esserci una comunicazione più tempestiva e invece a poche ore dall'inizio del match, si rischia di alimentare ulteriormente un clima di tensione attorno a quello che dovrebbe essere solo un evento sportivo.