Torna Firenze Books al Visarno | tre giorni dedicati alla lettura per grandi e piccoli

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Lettori e lettrici di ogni età si danno appuntamento all'ippodromo del, nel Parco delle Cascine, per la quarta edizione di “– Leggere è pop”, un evento organizzato da Confartigianato Impresecon il patrocinio del Comune. Il festival, nato grazie all’impegno delle librerie indipendenti di Confartigianato (Alfani, Farollo e Falpalà, Florida, Leggermente), prenderà il via venerdì 4 ottobre 2024, con un ricco programma di oltre 40 presentazioni, suddivise nei tre spazi dell’ippodromo (Palco, Salotto, Club House. L’evento, a ingresso libero, si concluderà domenica 6 ottobre. Ad accogliere il pubblico, a partire dalle 15 di venerdì, ci sarà una grande libreria allestita dai librai indipendenti con 100 case editrici e oltre 3mila titoli. Presenti come ogni anno i ‘food truck’ degli artigiani fiorentini.