Tar Piemonte annulla il divieto | tifoso azzurro potrà andare allo Stadium

(Di sabato 21 settembre 2024) Nuovi sviluppi suldi trasferta per i tifosi del Napoli Ildi trasferta per i residenti in Campania per la partita Juventus-Napoli ha suscitato molte polemiche. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Tarha accolto il ricorso presentato da unnapoletano contro il provvedimento del Prefetto di Torino, permettendo a lui e a suo figlio di assistere alla partita nel settore ospiti. Il Tar accoglie il ricorso di unnapoletano Gli avvocati Erich Grimaldi e Luca Rubinacci, che hanno impugnato il provvedimento del Prefetto, hanno comunicato la decisione del Tardi concedere la misura cautelare urgente. Il Tar ha riconosciuto l’illegittimità delimposto dal Prefetto, che impediva la trasferta ai tifosi napoletani residenti nella provincia di Napoli, basandosi sugli scontri avvenuti a Cagliari, non collegati alla partita di Torino.