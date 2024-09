Serie A2 maschile Banca Macerata Fisiomed in campo Domani la sfida con San Giustino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024)la(A2) sosterrà alle 18 un allenamento congiunto con San(A3), si gioca nel capoluogo e l’ingresso è libero. "Sarà l’ennesima occasione – spiega Italo Vullo, dg della società maceratese – per vedere all’opera tutti gli elementi della rosa con coach Castellano (foto) che darà più spazio a chi magari è stato impiegato un po’ di meno". Il test quindi è un’occasione per fare esperienza e, più in generale, per mettere in pratica quanto si sta facendo in allenamento, non è nemmeno da escludere che possa essere gettato nella mischia l’opposto Andric, finora mai impiegato nei test per non affrettarne il recupero. "Forseo domenica prossima potrà giocare uno spezzone, occorre che acquisti ritmo gara".