Onu e Atlantic Council Il programma di Meloni a New York

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 21 settembre 2024) Giorgiadal 22 e al 23 settembre 2024 sarà all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ospiterà il Vertice del futuro, dove verranno affrontate una serie di tematiche caratterizzate dal comune denominatore di soluzioni multilaterali per un domani migliore. Presenti, oltre agli Stati membri, le agenzie Onu, le organizzazioni non governative e quelle della società civile, le istituzioni accademiche, il settore privato. Obiettivo, costruire un nuovo consenso globale sulle strategie da mettere in campo oggi. Verrà adottato il Patto per il futuro, nato dopo negoziati intergovernativi, che conterrà un Accordo digitale globale e una Dichiarazione sulle generazioni future.