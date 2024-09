MotoGP del GP dell’Emilia Romagna la Sprint Race va a Francesco Bagnaia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) LadiGPva, bravo a battere Jorge Martin nel duello infinito per il titolo iridato. Partito dalla pole e subito superato dallo spagnolo, Pecco resta dietro a fiutare l’iberico per otto giri e a cavallo col nono infila il pilota Prima Pramac sfruttando una sbavatura per poi volare verso il successo, mentre sul gradino più basso del podio si accomoda Enea Bastianini. Con la vittoria ottenuta a Misano ora Bagnaia è a soli 4 punti da Martin in classifica iridata Una vittoria importante, soprattutto contro il leader dell’iridata che aveva tentato la fuga salvo poi essere ripreso, che ora si trova a soli quattro punti di distanza. E col GP della domenica in programma, Bagnaia può sperare di lasciare Misano per volare verso l’Indonesia con la classifica dalla sua.