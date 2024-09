‘Manuale per fabbricare una teoria del complotto’ il libro che svela i trucchi della cospirazione perfetta e come riconoscerla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) C’è uno schema ricorrente nelle teorie del complotto? Sarebbe possibile costruirne una a tavolino imparando ie le tecniche per ingannare le masse? Nel suo nuovo“Manuale perunadel complotto“, in uscita il 27 settembre (People editore, 15 euro), Jacopo Di Miceli, curatore di “Osservatorio sul complottismo”, un progetto per l’analisi storica e politica sulle teorie del complotto, immagina di vestire i panni del disinformatore di professione e di esercitarsi nella creazione di una di queste teorie. Un modo non solo perrne i segreti, ma per riconoscerle e combatterle. Ilfattoquotidiano.it ne pubblica in anteprima un estratto: Non sempre le teorie del complotto sono uno strumento reazionario di diversione in mano agli agenti del caos.