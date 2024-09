LIVE Perugia-Piacenza 0-0 Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA | inizia la prima semifinale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-MONZA () DALLE 18.00 6-5 Brizard non trova il campo dai nove metri. 5-5 Muroneee di Kovacevic su Ben Tara, alzata non perfetta di Giannelli. 5-4 Non passa la battuta di Ben Tara. 5-3 Lungo il servizio di Galassi. 4-3 Kovacevic spazzola sulla mani del muro. 4-2 Mani-out di Ben Tara da posto due. 3-2 Esce il servizio di Plotnystkyi. 3-1 Ancora un primo tempo di Loser. 2-1 Mani-out di Romanò, arriva il primo punto anche per. 2-0 Pipe di Semeniuk,forte. 1-0 Si parte con un primo tempo di Loser. 15:29risponde con: Giannelli, Ben Tara, Plotnytskyi, Semeniuk, Loser, Russo e Colaci. 15:27 Questo il sestetto di: Brizard, Romanò, Maar, Kovacevic, Galassi, Simon e Scanferla.