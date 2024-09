LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | tra poco la FP3 Leclerc e Sainz preparano le qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

INCIDENZA DELLE– In 9 occasioni (64,3%) il vincitore è partito dalla pole position – In 12 occasioni (85,7%) il vincitore è partito dalla prima fila. – Il pilota peggio qualificato ad aver trionfato aè Fernando Alonso, che nel 2008 si impose partendo per 15°. 11.11 Piloti con più pole position: Sebastian VETTEL (4) e Lewis HAMILTON (4) Il teutonico è scattato davanti a tutti nel 2011, 2013, 2015, 2017. Il britannico è stato il più rapido in qualifica nel 2009, 2012, 2014, 2018. 11.08 Prima di entrare nel vivo della FP3, facciamo un po' di storia del GP di. Pilota con più vittorie: Sebastian VETTEL (5) Il tedesco ha trionfato nel 2011, 2012, 2013, 2015 e 2019.