Laver Cup 2024 programma e ordine di gioco domenica 22 settembre

(Di sabato 21 settembre 2024) Ile l’didella terza e ultima giornata di incontri dellaCup, a Berlino dal 20 al 22. Team Europe è chiamata a una grande rimonta se vuole evitare di perdere la competizione per il terzo anno consecutivo. Dopo le prime due giornate, infatti, è ancora Team World in vantaggio per 8-4. Si parte alle 12:00 con il doppio, poi sarà il turno dei tre singolari, qualora ci fosse bisogno che venissero disputati tutti con il punteggio ancora in bilico.DAY 3CUPOre 12:00 – Alcaraz/Ruud vs Shelton/Tiafoe a seguire – Medvedev vs Shelton a seguire – Zverev vs Tiafoe a seguire – Alcaraz vs FritzCupdi22SportFace.