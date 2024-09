La vergogna del Campus | Aule palestra e laboratori chiusi Ma i lavori restano un rebus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) "chiuse,chiusa e. Alcuni corridoi sono stati transennati, alcune classi, non potendo essere spostate, sono state ridotte. Sapete come? E’ stata messa una fila di banchi al di là della quale ci piove dentro. Si immagina lei com’è stare 5 ore in un ambiente così, dove è freddo, con l’acqua che scende". Francesca Stasi, presidentessa del consiglio d’Istituto del Mamiani, fa il punto, a nome dei genitori degli studenti, sulla disastrosa condizione delle strutture scolastiche del, all’indomani della protesta degli studenti che, dopo due giorni di pioggia, si sono trovati letteralmente in mezzo a un guado. "Spero che la Provincia mantenga le promesse – continua la rappresentante dei genitori – ma in tempi rapidi. Voglio che si vada a fondo. Non ci accontenteremo di pochi interventi tampone, non sarà sufficiente mettere un po’ di catrame.