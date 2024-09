Juve e Napoli | pari 0-0 a poche emozioni Tra Thiago Motta e Conte gode Simone Inzaghi?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Due ottime squadre, non ancora perfette.ntus epareggiano 0-0 nell'anticipo del sabato all'Allianz Stadium di Torino e confermano come i rispettivi nuovi allenatori,e Antonio, abbiano ancora molto da mettere a punto per puntare senza mezzi termini allo scudetto, soprattutto in attacco. Per i bianconeri, partiti alla grande con un doppio 3-0 (in casa al Como e fuori al Verona) è il terzo 0-0 di fila dopo quelli contro la Roma e a Empoli. ma hanno il merito di aver mantenuto ancora una volta la porta inviolata contro l'ottimo attacco azzurro guidato da Lukaku e Kvaratskhelia. Quarto risultato utile di fila per i partenopei dopo il capitombolo in casa Hellas all'esordio, a conferma della crescita progressiva e costante. Brava la difesa guidata da Buongiorno e Rrahmani a resistere agli assalti dei padroni di casa.