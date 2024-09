Incidente frontale a Bentivoglio Bologna | 30enne in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024)), 21 settembre 2024 - Pauroso schianto nella notte, per fortuna senza gravi conseguenze, in via Saliceto a, nella Bassa Bolognese. Due auto, condotte da un 35enne ed un, procedevano in direzione opposte quando, all’altezza dell’autovelox, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato importante e le due vetture hanno invaso la carreggiata a diverse centinaia di metri dal punto d’impatto. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e i carabinieri locali. I sanitari del 118 accorsi con due ambulanze hanno soccorso i conducenti: ilè stato portato inin codice di media gravità , il 35enne in codice di bassa gravità . Non sono ancora chiare le cause dell’. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ai test per rilevare se fossero sotto l’effetto di alcol o droghe.