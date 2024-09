Il marmo sotto la lente Indagini del Comune sul via alla coltivazione di Cava Lavagnina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Massa, 21 settembre 2024 – DopoRocchetta, ildi Massa avvia un nuovo screening per un altro sito estrattivo: stavolta si tratta dellaM34, al confine con Carrara, in concessione all’omonima società CaveSrl. La procedura, appena avviata, servirà a valutare se la proposta determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e sia quindi daporreValutazione di impatto ambientale. La verifica positiva obbliga chi propone l’opera ad adeguare il progetto alle condizioni contenute nell’esito finale del provvedimento di screening. Le prescrizioni sono anche vincolanti per le amministrazioni e gli enti che devono rilasciare autorizzazioni successive. Trattandosi di ambiente, quindi, il periodo di osservazione è aperto a tutti i portatori di interesse che possono presentare dei contributiprocedura entro 30 giorni.