Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 2 puntata 28 | La mano

(Di sabato 21 settembre 2024) Sabato 21 settembre 2024 è andata in onda ladal titolo “Dove sei?”, ventottesimo episodio della secondadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 2/28 La sfida di Messi e la determinazione di Ferman: Messi, il medico specialista, comunica a Ferman una notizia sconvolgente: non è più possibile operarlo. Ferman, però, dimostra una straordinaria forza d’animo e si rifiuta di arrendersi. Ali e la speranza: Nonostante le scarse probabilità di successo, Ali, un altro medico del reparto, decide di impegnarsi al massimo per salvare ladi Ferman. Metterà in campo tutta la sua abilità e conoscenza per trovare una soluzione.