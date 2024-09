Fra casual e lusso donne con personalità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) La “casa” di Gucci secondo Sabato De Sarno è piena di meraviglie, tutte desiderabili. Lo stilista napoletano che da solo un anno ha preso le redini del marchio “principe” del Gruppo Kering, diventandone il direttore creativo in un momento certo non facile della moda internazionale, ha ingranato la marcia e ieri è partito alla grande con la collezione donna per l’estate 2025 alla Triennale, conquistando un pieno successo, ricco di emozioni e anche un po’ di commozione. Perché è sempre bello quando un marchio di tale fama riprende a correre con le idee, le proposte, la creatività, il grande artigianato e quel saper fare che distingue il Made in Italy, quello vero. "È stato un anno intenso pieno di prime volte – racconta De Sarno – oggi sono felice.