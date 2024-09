Fortitudo tocca a te C’è una Supercoppa per sognare in grande

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Prende il via da Livorno la nuova stagione della. Alle 18,30, al Modigliani Forum si alza la prima palla a due ufficiale nella sfida di semifinale dicontro Forlì. La prima sfida vera del nuovo anno presenta subito un ostacolo difficile, ma al tempo stesso stimolante per la formazione del presidente Stefano Tedeschi. Forlì è avversaria, anche per questione di rivalità tra tifosi, storica per la Effe chiamata subito a misurarsi contro una delle grandi del campionato. Forlì,così come Cantù nell’altra semifinale, ma anche con tante altre squadre, sono in effetti nel novero delle formazione che possono puntare molto in alto in un campionato di serie A2 che si annuncia difficile, equilibrato, ma proprio per questo tutto da vivere dalla prima all’ultima giornata.