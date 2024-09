Due è l' ultima fatica letteraria di Enrico Brizzi E ci ha convinto

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Il romanzo più cercato e venduto di questa settimana? Probabilmente non vi è sfuggito, ma è Due, il nuovo libro di, il seguito della sua opera prima, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, uscita la bellezza di trent'anni fa e diventata subito un cult per i ventenni e quasi ventenni di allora con la sua capacità di ritrarre loro e il momento storico in cui vivevano grazie a un linguaggio e a uno stile in cui si riconoscevano immediatamente. Oggi la coda è per leggere il suo seguito. E a farla insieme sono i ragazzi di allora e i loro figli e/o nipoti. Uniti da un raro best seller in comune.